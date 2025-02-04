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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.134 Gram Madde Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.134 Gram Madde Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 1.134 gram uyuşturucu madde ile yakalanan B.D. gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda ayrıca suçtan elde edilen para da ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da bin 134 gram uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bir şahsı takibe aldı. Ekipler düzenledikleri operasyonda B.D., isimli şahsı gözaltına alırken, operasyonda bin 134 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 70 Türk Lirası ve 500 dolar ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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