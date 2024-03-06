Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonları: 226 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Güncelleme:

Afyonkarahisar'da son iki ayda polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonlarda 3 kilo 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin ve 11 bin 154 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da son iki ayda polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonlarda 3 kilo 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin ve 11 bin 154 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da kent genelindeki 1 Ocak-29 Şubat tarihleri arasındaki asayiş raporu açıklandı. Rapora göre, kentte son iki ayda 3 bin 742 genel asayiş olayı meydana gelirken, olayların yüzde 90'nının aydınlatıldığı ifade edildi. Meydana gelen 5 kasten adam öldürme olaylarında 6 şahsın tutuklandığını ve olayların aydınlatıldığını kaydedildi.

Terörle mücadelede 13 ayrı operasyon yapıldığı ve bu operasyonlarda 20 şahsın gözaltına alındığı, 4'ünün adli kontrol şartlı olmak üzere şahısların serbest bırakıldığı belirtildi.

Narkotik suçlar konusunda polis ve jandarma tarafından 141 ayrı operasyon gerçekleştirilirken, 226 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Bu kişilerden 31'i tutuklandığı, 9'u hakkında adli kontrol şartıyla olmak üzere 191 şahıs serbest bırakıldığı ifade edildi. Operasyonlarda ayrıca 3 bin 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin, 11 bin 154 adet sentetik ecza maddesi yürütülen operasyonlarda ele geçirildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Narkotik Suçlar Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Tahsin Erdem kimdir? CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem kaç yaşında, nereli? Özkan Şengül kimdir? CHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül kaç yaşında, nereli? Mehmet Gürel kimdir? CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürel kaç yaşında, nereli? Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title