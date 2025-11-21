Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Madde ile Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı
Afyonkarahisar'da jandarma, ihbar üzerine düzenlediği baskında 700 gram uyuşturucu tütün ile 2 kişiyi yakalayarak tutukladı. Baskında çeşitli uyuşturucu unsurlar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da 700 gram uyuşturucu aseton yedirilmiş ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen tütün ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aldığı bir ihbar üzerine Sinanpaşa ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada, plastik kova içerisinde aseton yedirilmiş uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 700 gram tütün malzemesi, 200 adet kilitli poşet, hassas terazi, eldiven, 2 adet aseton şişesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 650 TL para ele geçirildi.
Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan T.G. ve H.U., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR