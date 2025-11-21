Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Madde ile Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da 700 gram uyuşturucu aseton yedirilmiş ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen tütün ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aldığı bir ihbar üzerine Sinanpaşa ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada, plastik kova içerisinde aseton yedirilmiş uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 700 gram tütün malzemesi, 200 adet kilitli poşet, hassas terazi, eldiven, 2 adet aseton şişesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 650 TL para ele geçirildi.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan T.G. ve H.U., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR