Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Kullanmaktan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde kullanmaktan hakkında 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde H.İ.Y., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi merkeze bağlı Salar beldesinde yakaladı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR