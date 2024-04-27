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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Kullanmaktan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde kullanmaktan hakkında 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde kullanmaktan hakkında 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde H.İ.Y., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi merkeze bağlı Salar beldesinde yakaladı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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