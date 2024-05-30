Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda K.S., isimli şahsın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan' 2 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahıs ardından yapılan takip sonrası Dinar ilçesi Aktoprak köyünde yakalandı. Şahsı işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR