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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde İ.Ç., isimli şahsın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak veya kabul etmek suçundan' 2 yıl 6ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ekiplerin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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