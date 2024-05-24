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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede Y.Z., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından ekiplerin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Y.Z., jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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