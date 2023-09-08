Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Kullanan Şahsın Evine Baskın: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahsın evine yaptığı baskında ruhsatsız tüfekler ve tabanca ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahsın evine yaptığı baskında ruhsatsız tüfekler ve tabanca ele geçirdi.

Olay, kent merkezine bağlı Sülümenli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A., isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve uyuşturucu madde kullandığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri şüphelinin adresine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olayın ardında, şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR