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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Kullanan 5 Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde bir araç içerisinde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, aracı durdurarak yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirdi ve 5 şahsı gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da 5 şahıs araç içerisinde uyuşturucu kullanırken jandarma tarafından yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir araç içerisinde uyuşturucu kullanıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler içerisinde 5 kişinin olduğu bir aracın kendilerini görünce kaçmaya çalıştığını fark etti. Ardından aracı durduran ve aramam yapan ekipler 5 adet peçeteye emdirilmiş bonzai, 1 adet sigara ucuna konulmuş içime hazır peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın ardından kimlik sorgulamaları yapılan ve isimlerinin S.Ü., Y.S.Y., G.K., Z.A. ve O.A., olduğu tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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