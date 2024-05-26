Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Kullanan 5 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 5 şahıs araç içerisinde uyuşturucu kullanırken jandarma tarafından yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir araç içerisinde uyuşturucu kullanıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler içerisinde 5 kişinin olduğu bir aracın kendilerini görünce kaçmaya çalıştığını fark etti. Ardından aracı durduran ve aramam yapan ekipler 5 adet peçeteye emdirilmiş bonzai, 1 adet sigara ucuna konulmuş içime hazır peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın ardından kimlik sorgulamaları yapılan ve isimlerinin S.Ü., Y.S.Y., G.K., Z.A. ve O.A., olduğu tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR