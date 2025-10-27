Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde 11 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde polis ekipleri uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde kimlik sorgulaması yaparken yolculardan Y.C., isimli şahsın şüpheli hareketlerden bulunduğunu fark etti. Ardından şahsın üzerinde ve valizinde yapılan aramada 11 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR