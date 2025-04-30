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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ile Yakalanan İki Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ile Yakalanan İki Kişi Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da polis uygulaması sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, 9 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. D.B. ve A.A. isimli iki kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada 9 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan D.B. ve A.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar ardından uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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