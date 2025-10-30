Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ile Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da yapılan trafik ve asayiş uygulamasında, peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi tutuklandı. Polis ekipleri, şüpheli bir otomobilde arama yaparak uyuşturucu madde ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler 9 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan N.A., İ.K., O.D. ve M.D.Ö. isimli şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
