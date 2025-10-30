Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ile Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler 9 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan N.A., İ.K., O.D. ve M.D.Ö. isimli şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR