Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 8 Bin 81 Adet Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri bir evde yaptığı baskında 8 bin 81 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Çavdarlı köyünde bir şahsı evinde uyuşturucu hap bulunduğu yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 8 bin 81 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda bir kişinin gözaltın alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa