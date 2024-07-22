Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulmak isterken ters şeritten kaçmaya çalışan araçta yapılan aramada 5 bin 599 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulmak isterken ters şeritten kaçmaya çalışan ve kısa süreli bir kovalamaca sonrası yakalanan araçta 5 bin 599 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüpheli bir aracı uygulama noktasında durdurmak istedi. Polisleri gören araç sürücüsü ise ters şeritten kaçarak kurtulmaya çalıştı. Kısa süren bir kovalamaca sonrası araç Yolçatı mevkiinde durduruldu. Polis ekipleri güzergahta yapılan kontrolde ve araç içerisinde yaptığı aramada 5 bin 599 adet sentetik ecza maddesi (uyuşturucu hap) ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan R.Ö. ve O.S., isimli şahıslar 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title