Haberler ›› 3. Sayfa ›› Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da Hattat Karahisar Mahallesi'nde yapılan operasyonda E.Ş'nin üzerinde 21 peçeteye emdirilmiş bonzai ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.