Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da Hattat Karahisar Mahallesi'nde yapılan operasyonda E.Ş'nin üzerinde 21 peçeteye emdirilmiş bonzai ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hattat Karahisar Mahallesi'nde E.Ş'nin üzerinde 21 peçeteye emdirilmiş bonzai ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorgulanan zanlı, daha sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa