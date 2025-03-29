Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

'Başörtüsü' krizinin büyüdüğü okulda müdür baygınlık geçirdi
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

Pazarda denetim yaparken gördüğü manzaraya isyan etti

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Baskını: Aranan Şahıs ve Kız Arkadaşı Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Baskını: Aranan Şahıs ve Kız Arkadaşı Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, aranan bir şahsın kaldığı evde uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Gözaltına alınan H.F. ve H.N.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da bir eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirirken, gözaltına alınan şahsın uyuşturucu madde kullanma suçundan arandığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde H.F., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın kız arkadaşı H.N.Ç., ile birlikte kaldığı eve baskın düzenleyen ekipler eğitimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada

10 adet ecstacy uyuşturucu hap, 3 adet sentetik ecza, 1 gram metamfetamin, hassas terazi, 24 adet uyuşturucu kullanmak aparatı, 32 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.