Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Baskını: Aranan Şahıs ve Kız Arkadaşı Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da bir eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirirken, gözaltına alınan şahsın uyuşturucu madde kullanma suçundan arandığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde H.F., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın kız arkadaşı H.N.Ç., ile birlikte kaldığı eve baskın düzenleyen ekipler eğitimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada

10 adet ecstacy uyuşturucu hap, 3 adet sentetik ecza, 1 gram metamfetamin, hassas terazi, 24 adet uyuşturucu kullanmak aparatı, 32 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR