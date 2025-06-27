Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Baskını: 37 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir adrese yapılan baskında 37 kök dikili vaziyette Hint Keneviri ve 90,64 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nakotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 37 kök dikili vaziyette Hint Keneviri ve 90,64 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler olayın ardından H.H., isimli bir şahsı gözaltına aldı. - AFYONKARAHİSAR