Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Baskını: 1200 Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Baskını: 1200 Hap Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, bir iş yerine düzenledikleri baskında bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. İş yeri sahibi E.K. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir iş yerine yapılan baskında bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler E.K. isimli şahsın, çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kente getirerek kendisine ait iş yerinde depoladığı ve uyuşturucu maddeleri Salar beldesinde ikamet eden uyuşturucu madde kullanıcısı şahıslara satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler işyerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler kutular içerisinde bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından E.K., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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