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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Alışverişine Suçüstü

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Alışverişine Suçüstü
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Jandarma ekipleri, tır şoförü H.K.'yı uyuşturucu maddeleri satarken yakaladı. Yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri uyuşturucu alışverişini suç üstü yaparken, olayda uyuşturucu satıcı tır şoförü değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler H.K. isimli tır şoförünün çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kullandığı tırla Afyonkarahisar'a getirerek satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından tırı takibe alan ekipler aracın karayolunda park ederek beklemeye başladığını belirledi. Ekipler bir süre sonra aracın yanına bir otomobilin geldiğini fark etti. Sahısları izleyen ekipler şüphelilerin uyuşturucu alışverişi yaptığını tespit etti. Ekipler ardından şahısları suçüstü yaptı. Tırda yapılan aramada ise 9 adet uyuşturucu hap, 6,57 gram metamfetamin, 297 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş peçete ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayın ardından tır şoförü H.K ile uyuşturucu almaya geldiği iddia edilen Ş.Y., gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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