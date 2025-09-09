Haberler

Afyonkarahisar'da Üniversite Öğrencilerine Terörle Mücadele Eğitimi

Afyonkarahisar'da Üniversite Öğrencilerine Terörle Mücadele Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, Afyon Kocatepe ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve velileri için terörle mücadele hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından üniversite öğrencileri ve velilerine yönelik 'terörle mücadele' konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlik Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yapıldı. Etkinlikle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce üniversitelerimizde eğitim-öğretimin huzur ve güven ortamında sürdürülebilmesi, öğrencilerimizin terör faaliyetlerinden uzak tutulması, meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi amacıyla üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ve velilerinin bilinçlendirilmesi adına Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı kayıt dönemi olan 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında stant açılarak Öğrenci ve Velilerine gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin dediğini yaparsa bugün de ortalık karışır: Bizim İstanbul il binamız Sarıyer'dedir

Geri adım atmıyor! Dediklerini yaparsa ortalık bugün de fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.