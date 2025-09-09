Afyonkarahisar'da Üniversite Öğrencilerine Terörle Mücadele Eğitimi

Afyonkarahisar'da polis tarafından üniversite öğrencileri ve velilerine yönelik 'terörle mücadele' konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlik Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yapıldı. Etkinlikle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce üniversitelerimizde eğitim-öğretimin huzur ve güven ortamında sürdürülebilmesi, öğrencilerimizin terör faaliyetlerinden uzak tutulması, meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi amacıyla üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ve velilerinin bilinçlendirilmesi adına Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı kayıt dönemi olan 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında stant açılarak Öğrenci ve Velilerine gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR