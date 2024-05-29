Afyonkarahisar'da Un Yüklü Tır ile Kamyonetin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Öldü

Afyonkarahisar'da un yüklü tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada biri yabancı uyruklu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.H.Y. yönetimindeki 42 DFB 18 plakalı tır kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 42 EDD 03 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan yabancı uyruklu A.M., Y.B. ve bir başka yabancı uyruklu M.E.S. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, yaralılardan A.M. ve Y.B. yapılan müdahalelere rağmen haaytını kaybetti. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da savrularak refüje girerken, tırın dorsesindeki un paketleri ise çevreye dağıldı.

Kaza sonrası savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde tır sürücüsü C.H.Y.'nin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR