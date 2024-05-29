Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Un Yüklü Tır ile Kamyonetin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Öldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada, un yüklü bir tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da un yüklü tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada biri yabancı uyruklu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.H.Y. yönetimindeki 42 DFB 18 plakalı tır kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 42 EDD 03 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan yabancı uyruklu A.M., Y.B. ve bir başka yabancı uyruklu M.E.S. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, yaralılardan A.M. ve Y.B. yapılan müdahalelere rağmen haaytını kaybetti. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da savrularak refüje girerken, tırın dorsesindeki un paketleri ise çevreye dağıldı.

Kaza sonrası savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde tır sürücüsü C.H.Y.'nin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emirdağ Soruşturma Gözaltı 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

 Brezilya'dan Gazze'deki saldırılara tepki: İsrail büyükelçisini geri çekti

Brezilya'dan Gazze'deki saldırılara tepki: İsrail büyükelçisini geri çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title