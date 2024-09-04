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Afyonkarahisar'da Uçurumdan Düşen İnek Kurtarıldı

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Afyonkarahisar'da arazide otlayan sürüden ayrı düşerek yaklaşık 15 metrelik uçurumdan aşağı düşen inek, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla 2 gün süren çalışma sonrası İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılan yollar sayesinde kurtarıldı.

Afyonkarahisar'da arazide otlayan sürüden ayrı düşerek yaklaşık 15 metrelik uçurumdan aşağı düşen inek, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla 2 gün süren çalışma sonrası İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılan yollar sayesinde kurtarıldı.

Olay, Bayat yaylasından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem Ersöz büyük baş hayvan sürüsünü otlatmak için yaylaya çıkardı. Sürüdeki ineklerden birinin kısa bir süre sonra olmadığını fark eden Ersöz, kısa süren bir arama çalışması sonrası ineğin yaklaşık 15 metre yükseklikten uçurumdan aşağı yuvarlandığını ve olduğu yerde hareket edemediğini gördü. Bunun üzerine Ersöz 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler uçurumdaki ineği yol olmadığı için kurtaramayacaklarını görünce bu defa İl Özel İdaresi ekipleri ile bağlantıya geçti.

Vali Yazışmaları takip edip talimatı verdi

WhatsAap'daki yazışmaları takip eden Vali Yiğitbaşı ise İl Özel İdaresi yetkililerini arayarak hayvanın kurtarılması için gerekenin yapılması yönünde talimat verdi. Bunun üzerine ekipler greyder ve dozerle olay yerine hareket etti. İl Özel idaresi ekipleri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yaklaşık 2 gün boyunca 1,5 kilometreye yakın bir yol açarak ineğin olduğu yere ulaştı. Ayakları incinen inek daha sonra traktöre römorkuna alınarak Ersöz'ün besihanesine götürüldü. Ersöz başarıyla bitirilen operasyonun ardından Vali Yiğitbaşı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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