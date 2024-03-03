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Afyonkarahisar'da Tüfekle Vurulan Şahıs Tarım Aracıyla Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

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Afyonkarahisar'da bir kişiyi tüfekle vurup kaçmaya çalışan şahıs, jandarma ve polis ekipleri tarafından tarlada yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Olayın ardından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da 1 kişiyi tüfekle vurup patpat diye tabir edilen tarım aracı ile kaçmaya çalışan şahsı jandarma ve polis ekipleri tarlada yaşanan kovalamaca sonrası yakaladı.

Olay, Bolvadin Dipevler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, moloz döküm sahasında bekçi olarak çalışan İ.S.Y. isimli şahıs ile akrabası olan C.Y., arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasında yaşanan arbede esnasında İ.S.Y.'nin yanında bulunan av tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar sonucu C.Y. yaralandı. Olay sonrası İ.S.Y. ise patpat diye tabir edilen tarım aracına binerek kaçmak istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ise kaçan İ.S.Y.'nin peşine düştü.

Kaçan şahıs 10 dakika süren kovalamaca sonrası yakalandı

Patpat ile tarım arazilerinin arasına dalan İ.S.Y., kaçışını engellemek için jandarma ekipleri polisten de destek istedi. İ.S.Y., yaklaşık 10 dakika süren bir kovalamaca sonrası polis tarafından tarlada patpatın önü kesilerek yakalandı. Şahıs ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay sonrası ambulans ile hastaneye kaldırılan C.Y.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

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