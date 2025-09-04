Haberler

Afyonkarahisar'da Tüfekle Adam Öldüren Zanlı Mağarada Yakalandı

Afyonkarahisar'da tartışma sonucu kavga ettiği Y.E.'yi tüfekle öldüren Recep T., jandarma ekiplerinin takibi sonucunda 18 gün sonra saklandığı mağarada yakalandı.

Olay, geçtiğimiz geçtiğimiz ay Başmakçı ilçesine bağlı Aşağı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep T. ve Y.E. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan kavgada Recep T., yanındaki tüfekle Y.E.'ye ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Y.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıdan sonra kaçan şüpheli Recep T.' 18 gün sonra Akpınar köyü yakınlarındaki dağlık alanda mağarada jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

