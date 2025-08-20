Afyonkarahisar'da Trafik Uygulamalarında 631 Bin TL Ceza Kesildi

Afyonkarahisar'da Trafik Uygulamalarında 631 Bin TL Ceza Kesildi
Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamalarında toplam 631 bin 623 TL idari para cezası kesildi. 346 araç ve 221 motosiklet kontrol edilerek vatandaşların güvenliği sağlandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 12-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda vatandaşların güvenliği ve trafik düzeni denetlendi. Yapılan uygulamalarda, 346 araç kontrol edildi, 116 araca toplam 280 bin 723 TL idari para cezası kesildi. Yakalaması bulunan 1 araç ise yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca 221 motosiklet kontrol edilirken, 86 motosiklete toplam 350 bin 850 TL idari para cezası kesildi ve 6 motosiklet de aynı şekil de yediemin otoparkına çekildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
