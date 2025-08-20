Afyonkarahisar'da Trafik Uygulamalarında 631 Bin TL Ceza Kesildi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen kapsamlı trafik uygulamalarında toplam 631 bin 623 TL idari para cezası kesildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 12-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda vatandaşların güvenliği ve trafik düzeni denetlendi. Yapılan uygulamalarda, 346 araç kontrol edildi, 116 araca toplam 280 bin 723 TL idari para cezası kesildi. Yakalaması bulunan 1 araç ise yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca 221 motosiklet kontrol edilirken, 86 motosiklete toplam 350 bin 850 TL idari para cezası kesildi ve 6 motosiklet de aynı şekil de yediemin otoparkına çekildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR