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Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba İ.G. ve kızı G.G. yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında baba ve kız ölürken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Bağcılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.G. (40), idaresindeki 20 AGL 880 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı karşı yönden gelen E.C., yönetimindeki 35 F 1137 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerden İ.G., olay yerinde hayatını kaybederken, kızı G.G. (13), M.G. (11), H.G., (8), H.G. (42) ve diğer araç sürücüsü E.C., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılar sıkıştıkları araçlarda itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılabildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü İ.G.'nin 13 yaşındaki kızı G.G., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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