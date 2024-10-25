Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında 5 Ölü

Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında 5 Ölü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, cenazeleri bugün aynı köyde toprağa verildi. Kaza, pancar hasadına giderken meydana geldi.

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, yaşamını yitiren ikisi kadın 5 kişi bugün aynı köyde toprağa verildi.

Kaza, dün sabah erken saatlerde Sandıklı ilçesi Alagöz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., idaresindeki 03 AFN 701 plakalı okul servis aracı öğrenci almaya giderken henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Mustafa Çimen'in kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki sürücü ile Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu, Yadigar Çimen ve Emine Çimen ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mustafa Çimen, Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu ve Yadigar Çimen dün hayatını kaybederken, diğer yaralı Emine Çimen ise bugün hastanede hayatını kaybetti.

Pancar hasadına giderken yaşamlarını yitirdiler

Kazada hayatını kaybeden 5 kişi için Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende gözyaşları sel olurken, törene çevre köylerden de vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından yaşamını yitirenler köy mezarlığından defin edildi.

Hayatını kaybedenlerin Sandıklı ilçesindeki tarlalarına pancar hasadı için gittikleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa trafik Tarım Yaşam Kaza

CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

 Okan Buruk acil ameliyata alındı

Acil ameliyata alındı
Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke Çangal kaç yaşında ve nereli? Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig) Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.