Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Takla Atan Araçta Yaralanan Yok

Güncelleme:
Dinar ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Neyse ki kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Dinar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 EC 101 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın meydana geldiği sokakta büyük panik yaşanırken, otomobilin ters döndüğü bölgeden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
