Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da gerçekleşen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje girdi ve kaza anı başka bir araç tarafından kaydedildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Sürücünün öldüğü kaza kamerada... Kontrolden çıkan otomobil refüje böyle girdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü trafik kazası bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, otomobilin savrularak refüje girmesi görenleri dehşete düşürdü.

Olay, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir yolu üzerinde yaşanan kazada İlyas Tunçbilek idaresindeki 59 RK 802 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil ardından savrularak yol kenarındaki refüje girdi. Kazada sürücü Tunçbilek ağır yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaşanan kaz anı ise arkadan gelen bir başka otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin savrulup refüje girmesi yer alırken bu sırada araç kamerasının bulunduğu otomobildekilerin büyük panik yaşadıkları gözleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR SITTIK SAĞLAM - 3.Sayfa
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