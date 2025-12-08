Kazada yaralanan sürücü, müdahaleye gelen sağlık görevlisini darp etti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ve tartıştığı sağlık görevlisini darp etti.

İlginç olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. idaresindeki 03 AES 501 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte M.Ç., isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan araç sürücüsü R.A., tartıştığı sağlık görevlisi E.B.'yi darp etti.

Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR