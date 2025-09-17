Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Minibüs Sürücüsü Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında iş makinesi ile çarpışan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Y., yönetimindeki 03 UP 874 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.G.'nin kullandığı iş makinesine çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından C.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanlardan jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR