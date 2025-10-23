Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bir otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

Afyonkarahisar'da otomobilin tıra çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Atatürk Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç., idaresindeki 07 BHR 406 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.Ç.'nin kullandığı 03 AID 021 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan D.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
