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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında her iki sürücü yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edilerek hastaneye kaldırıldılar.

Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.İ., idaresindeki 57 AD 002 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden R.E.'nin kullandığı 07 BLP 505 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerinde olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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