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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Ölü, Bir Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Ölü, Bir Yaralı
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Afyonkarahisar'da bir otomobilin direğe ardından park halindeki bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da önce direğe ardından park halindeki bir araca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, kent merkezi Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç idaresindeki 03 AFT 639 plakalı otomobil, merkez Dörtyol Mahallesi'nde park halinde bulunan 16 SHY 82 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü S.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan A.G. ve

Z.A. yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan

sürücü S.Ç ile A.G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Z.A.'nin tedavisi sürüyor.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa trafik Yaşam Kaza

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