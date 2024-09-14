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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Motosiklet ve Minibüs Çarpıştı, 2 Yaralı

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Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs ile iki motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine ambulanslar sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki motosiklet ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 06 AAV 286 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü E.A.'nın kullandığı 03 AGU 822 ve M.A. yönetimindeki 03 AEA 972 plakalı motosikletlerle çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa trafik Sağlık Şuhut Kaza

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