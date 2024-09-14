Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: İki Motosiklet ve Minibüs Çarpıştı, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki motosiklet ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 06 AAV 286 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü E.A.'nın kullandığı 03 AGU 822 ve M.A. yönetimindeki 03 AEA 972 plakalı motosikletlerle çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR