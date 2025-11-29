Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole yuvarlanan Tofaş marka otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İhsaniye ilçesi Cumalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C. (21) idaresindeki 45 SB 7909 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü A.C., ağır yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz sürücü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR