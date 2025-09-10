Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Genç Hafız Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 ay önce evlenen genç hafız Onur E., gözyaşları içinde Eskişehir'de toprağa verildi. Kazada eşi M.O. yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve 2 ay önce evlendiği öğrenilen genç hafız gözyaşları içinde Eskişehir'de toprağa verildi.

Olay, 9 Eylül 2025 tarihinde saat 09.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Onur E.'nin kullandığı ve eşi M.O.'nun yolcu olarak içerisinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Onur E.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, yaralanan eşi M.O.'nun ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 2 ay önce evlenmişti

Onur E. için dün Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'nde bulunan Muttalip Orta Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Genç adam, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Antalya'daki kayınpederinden dönerken kaza geçirdiği belirtilen Onur E.'nin hafız olduğu ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği bilgisi edinildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
