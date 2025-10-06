Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Eski Muhtar Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da eski muhtar Mevlüt İnceer, yol kenarında yürürken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında eski muhtar otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, M.E. idaresindeki 34 EDE 033 plakalı araç, İkiler istikametinden Akcan Parkı yönüne seyir halindeyken yol kenarında yürüyen Mevlüt İnceer'e çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnceer'in yaşamını kaybettiğini belirledi. İnceer'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren İnceer'in önceki dönemlerde ilçede muhtarlık yaptığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
