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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Ölü

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Bir Ölü
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgede sağlık ve jandarma ekipleri görevlendirildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen tırda bir kişi yaşamanı yitirdi.

Kaza, Çay ilçesi Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö., idaresindeki 33 AHU 900 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada araçta bulunan H.K.Y.'nin (33) öldüğünü belirledi. Şahsın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma 3-sayfa trafik Güncel Çay

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