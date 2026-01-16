Haberler

Kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kaza, merkeze bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.E. (32) idaresindeki 43 AFF 580 plakalı kamyon Anıtkaya köyü yakınlarında Halil Saygı'nın (52) kullandığı 03 DU 821 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyon refüce devrilirken otomobil ise şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kazada ağır yaralanan Saygı'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Saygı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Sayg'nın Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi personeli olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
