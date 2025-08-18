Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir kamyonetin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kamyonetin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Veysel Karani mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.E. (52) idaresindeki 06 DJD 889 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara Çevre Yolu'ndaki köprü altında B.A'nın kullandığı 07 AYM 313 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan M.O. (55), L.K. (54), Ş.K. (24), S.E. (21) ile U.A.E. (16) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu

Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi

Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.