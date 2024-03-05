Afyonkarahisar'da trafik kazası: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza, kent merkezi Osmangazi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O., yönetimindeki 58 ABE 255 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.Y.'nin kullandığı 03 ABV 298 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Y.Ö., M.R., S.Y. (55), T.B. ve S.Y. (14) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR