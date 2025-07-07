Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Belkaracaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. idaresindeki 03 AEC 667 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü İ.Z.Ö., yönetimindeki 03 AHB 684 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücü ile birlikte S.B., E.H.A., F.Ö. ve 3 yaşındaki Y.A.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TOBB'un 'Nefes Kredisi' KOBİ'ler için bu hafta başlıyor! 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL

Nefes kredisi bu hafta başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık

Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'nin kilit isminden yeşil ışık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.