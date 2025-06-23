Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Susuz beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.K., idaresindeki 16 ARU 394 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden G.Y., idaresindeki 06 FAF 809 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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