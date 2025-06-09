Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, yaralıların durumu stabilize.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.T. (50) yönetimindeki 64 KT 103 plakalı araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzerindeki Pazarağaç beldesi yakınlarında, H.A. (66) idaresindeki 26 FL 555 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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