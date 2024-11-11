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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir minibüs refüje çarptı. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje çarpan minibüste 6 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Tezköy-Çatallı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. (38) yönetimindeki 20 ABS 107 plakalı kamyonet, Tezköy-Çatallı kavşağı yakınlarında F.Ç'nin (29) idaresindeki 26 FJ 917 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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