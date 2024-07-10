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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil, kamyonet ve bir tırın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da 2 otomobil, kamyonet ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.İ., yönetimindeki 32 AG 393 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir neden ötürü Y.Ü.'nün kullandığı 03 LU 400 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı görerek duraksayan İ.T.'nin kullandığı 03 FE 055 plakalı kamyonete ise bu defa arkadan gelen S.S., yönetimindeki 20 AGJ 806 plakalı tır çarptı. Kazada sürücülerden A.İ. ile Y.Ü., S.T., K.T., B.T. ve S.T., olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar sonrasında ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sandıklı trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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