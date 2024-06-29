Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil, otobüs ve kamyonun karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak karayolu üzeri Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B idaresindeki 06 BUJ 423 plakalı otomobil yaşanan kazayı görüp aracının dörtlüsünü yakıp yavaşladığı esnada arkadan otomobile M.U'nun kullandığı 06 EKK 194 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 BUJ 423 plakalı otomobil bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.

Bu sırada Ö.Ö yönetimindeki 34 EPR 605 plakalı yolcu otobüsü, 06 EKK 194 plakalı araca çarptı.

Yine aynı yönde seyreden M.Ş'nin kullandığı 06 DS 3559 plakalı kamyonda durmak isterken aracın kayması sonucu bariyere çarpıp daha sonra 06 EKK 194 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR