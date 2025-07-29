Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Kolaylı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.G. idaresindeki 32 EZ 161 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü N.Ç., yönetimindeki 03 YA 443 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan B.D. İ.Ç., N.K., ve A.D., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR