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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde dün gece hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.G. (41) idaresindeki 26 RK 148 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Köroğlu Beli yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile hafif ticari araçtaki F.G. (64), F.Y. (46), M.G. (18) ile O.A.G. (14) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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